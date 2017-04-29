Під час акції "Набрид" у Росії силовики затримали близько сотні активістів - ЗМІ

Російські силовики затримали близько сотні учасників акції «Набрид» у різних містах Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними російської служби Радіо Свобода, найбільше затриманих – по кілька десятків – у Санкт-Петербурзі і Тулі, де також були конфісковані листи російському президенту Володимирові Путіну. У Москві акція, на яку вийшло кілька сотень людей, минула без затримань.

У деяких містах проведенню акції заважали представники місцевої влади: у Томську, зокрема, промови активістів «глушили» патріотичними піснями із машин комунальників, а у Краснодарі зненацька почали стригти газон у місці проведення протестних заходів.

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Акції «Набрид» руху «Відкрита Росія» проходять сьогодні в багатьох російських містах. У Кемерові на заході були затримані близько 20 активістів. В Іжевську, Горно-Алтайську, Новокузнецьку і Тюмені в поліцію потрапили організатори протестів.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня розпочалась анонсована «Відкритою Росією» всеросійська акція «Набрид» з вимогою до президента РФ Володимира Путіна не балотуватися на посаду президента в 2018 році.

Заходи відбулись в десятках міст Росії, проте не скрізь вони узгоджені з місцевою владою, через що поліція почала затримувати активістів.