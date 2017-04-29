У Москві на антипутінську акцію "Набрид" вийшло кілька десятків людей (фоторепортаж)

У Москві лише кілька десятків людей прийшли на акцію "Надоел" з вимогою до президента РФ Володимира Путіна не балотувався у 2018 році.

Як передає власний кореспондент в РФ, на Слов'янській площі в центрі Москви на 13.00 було посилено заходи безпеки, припарковано кілька десятків автозаків і автобусів поліції. Висвітлювати захід прибули десятки журналістів.

Перші учасники акції почали з'являтися близько 14.00. Вони були одягнені у жовті футболки з написом "Надоел" або у сірі реглани, на яких зображена карикатура – ракета з написом "Надоел" і президент РФ всередині.

Поліція попередила присутніх, що акція не узгоджена, і запропонувала пройти до адміністрації президента РФ й залишити свої петиції.

Крім цього, на замовлення Михайла Ходорковського на місці акції проводиться опитування щодо політичної системи в РФ.

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У числі інших респондентам ставиться питання про те, що саме повинен запропонувати кандидат, щоб учасник прийшов на вибори. Серед різних варіантів відповідей пропонується вибрати й такі: "Підтримувати приєднання Криму до Росії" і "Наполягати на зближенні РФ із Заходом".

Анкету відкрито фотографувати соціологи не дозволяють.

На даний момент кілька десятків чоловік у супроводі ще більшої кількості журналістів рушили до АП Росії.

Акція в цілому проходить спокійно, масові затримання, незважаючи на неузгодженість акції, не проводяться.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні громадсько-політичний мережевий рух, створений за ініціативи Михайла Ходорковського, анонсував проведення акції з вимогою до президента РФ Володимира Путіна не балотуватися в 2018 році.

«Сьогодні о 14:00 (за місцевим часом) громадяни Росії понесуть до приймалень президента листи з офіційними вимогами до Володимира Путіна — не висувати свою кандидатуру на виборах у 2018 році», - йдеться у повідомленні організаторів.

Акція мала пройти під такими гаслами: #НАДОЕЛО Жить на нищенские зарплаты и пенсии, #НАДОЕЛО Экономить на еде и одежде, #НАДОЕЛО Терпеть коррупцию и держаться, #НАДОЕЛО Слушать вранье по телевизору, #НАДОЕЛО Ездить по разбитым дорогам, #НАДОЕЛО Ходить в разваливающиеся поликлиники, #НАДОЕЛО Терпеть произвол судей и полиции, #НАДОЕЛО Всего бояться, #НАДОЕЛ ПУТИН, МЕДВЕДЕВ, КАДЫРОВ, ЯРОВАЯ, КИСЕЛЕВ, ПОКЛОНСКАЯ, СОБЯНИН, ВОРОБЬЕВ … (#НАБРИДЛО Жити на жебрацькі зарплати і пенсії, #НАБРИДЛО Економити на харчах та одязі, #НАБРИДЛО Терпіти корупцію і триматися, #НАБРИДЛО Слухати брехню по телевізору, #НАБРИДЛО Їздити розбитими дорогами, #НАБРИДЛО Ходити у поліклініки, що розвалюються, #НАБРИДЛО Терпіти свавілля суддів і поліції, #НАБРИДЛО Усього боятися, #НАБРИД ПУТІН, МЕДВЕДЄВ, КАДИРОВ, ЯРОВА, КИСЕЛЬОВ, ПОКЛОНСЬКА, СОБЯНІН, ВОРОБЙОВ) ... цей список можна продовжувати нескінченно.

При цьому зазначається, що огрядні нафтові роки збагатили друзів президента (Тимченка, Сечіна, Ротенберга тощо), а решта Росії так і залишилася майже за всіма показниками на рівні країн третього світу.

«Ми можемо не тільки сказати - хто нам #набрид, але й вигнати шахраїв і злодіїв зі своїх насиджених місць!» - вважають у «Відкритій Росії».

Як повідомив журналіст «Ехо Москви» Володимир Варфоломєєв в своєму Twitter,будівлю приймальні президента РФ, яка сьогодні повинна працювати для громадян до 16:30, оточили паркани, бетонні блоки і патрулі.

Приёмная АП РФ на Новой пл. в буквальном смысле замурована. Не факт, что туда удастся передать какие-то петиции. #надоелpic.twitter.com/gXOLc5wd24 — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 29 квітня 2017 р.