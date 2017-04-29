У Петербурзі під час антипутінської акції "Набрид" затримали десятки активістів (відео)

У Санкт-Петербурзі поліція затримала учасників неузгодженої акції «Надоел», організованої рухом «Відкрита Росія».

Про це повідомляє телеканал «Дождь».

Всього було затримано близько 40 осіб. За інформацією «Відкритої Росії», поліція затримала близько 30 осіб. Спочатку повідомлялося про 15 затриманих. Акція «Надоел» в Петербурзі проходила біля станції метро «Горьковская».

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Скільки чоловік брали участь в акції, поки невідомо. У «Відкритій Росії» повідомили, що готують списки затриманих.

Один з учасників акції записав відео з автозаку.

Аналогічні акції проходять в десятках міст Росії, проте не скрізь вони узгоджені з місцевою владою, зокрема, в Москві і Петербурзі. У Москві бажаючих передати листа в приймальню президента Росії поліція попросила пройти до приймальні президента РФ.