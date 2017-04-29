Ходорковський позитивно оцінив результати антипутінської акції "Набрид"

Засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський назвав протестну акцію "Набрид" успішною.

Як передає Радіо Свобода, за його словами, незважаючи на те, що людей перед проведенням акції "спеціально залякували", а під час самого протесту їх супроводжував "натовп поліцейських", активісти подали звернення в адміністрацію президента з вимогою до Володимира Путіна відмовитися від участі у виборах в 2018 році.

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"Люди прийшли [на акцію] повністю у відповідності з законом. Вони мали повне право у свій вихідний день принести листи в адміністрацію президента з тими вимогами, які в цих листах викладені", – заявив Ходорковський в ефірі YouTube-каналу "Відкритої Росії". Затримання учасників акції "Набрид" в Санкт-Петербурзі він назвав проявом "неадекватності" з боку місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня почалася анонсована «Відкритої Росією» всеросійська акція «Набрид» з вимогою до президента РФ Володимира Путіна не балотуватися на пост президента в 2018 році.

Заходи відбулися в десятках міст Росії, проте не скрізь вони були узгоджені з місцевою владою, через що поліція почала затримувати активістів.