Трамп 24 травня зустрінеться з Папою Римським Франциском

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з Папою Римським Франциском у Ватикані. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлені джерела.

Трамп відвідає Рим (Італія) перед візитом до Брюсселя (Бельгія) для участі у саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та зустріччю лідерів країн "Великої сімки" на Сицилії.

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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні у Вашингтоні Трамп заявив, що хоче зустрітися з Папою Римським Франциском.

Саміт НАТО, який збирається відвідати Трамп, відбудеться у Брюсселі 25 травня.