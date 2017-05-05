Потужний ракетний обстріл школи в Мосулі, 81 людина загинула - ЗМІ

В іракському місті Мосул під ракетний обстріл потрапила школа. В результаті 81 людина загинула. Про це повідомляє Anadolu із посиланням на джерела структурах безпеки Іраку.

Видання пише, що удар був нанесений по школі Ель-Вела в західному передмісті Мосула, яке контролюється бойовиками ІДІЛ.

Серед загиблих 34 чоловіки, 29 жінок і 18 дітей. Повідомляється, що люди переховувались у школі через бої між іракськими силовиками і ІДІЛ.

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У той же час, як пише The Washington Post, Пентагон вже почав перевірку достовірності інформації про загибель місцевих жителів.

Видання також пише, що у мережі ІДІЛ опублікувала відео, на якому зображені наслідки авіаудару, нанесеного, імовірно, по притулку для біженців.

На ролику невідомий чоловік говорить, що об'єкт, який потрапив під бомбардування - школа. Також він додав, що "удар був навмисним". Однак видання наголошує, що поки не вдалося визначити достовірність ролика і точне місце зйомки.

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Як повідомляв УНІАН раніше, командувач іракською армією розраховує вибити бойовиків "Ісламської держави" з Мосула у травні, незважаючи на опір з боку терористів в густонаселеному районі Старого міста. Боротьба повинна бути завершена "максимум за три тижні", сказав керівник генштабу іракської армії, генерал-лейтенант Осман аль-Ганмі.