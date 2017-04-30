Глава генштабу Іраку пообіцяв звільнити Мосул від сил ІД в травні

Командувач іракською армією розраховує вибити бойовиків "Ісламської держави" з Мосула у травні, незважаючи на опір з боку терористів в густонаселеному районі Старого міста.

Боротьба повинна бути завершена "максимум за три тижні", сказав керівник генштабу іракської армії, генерал-лейтенант Осман аль-Ганмі, передає Reuters із посиланням на державну газету "Аль-Сабах" в неділю.

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"Ісламська держава" втратила більшість районів міста внаслідок наступу іракської армії, який підтримують літаки проамериканської коаліції. Тепер бойовики оточені у північно-західних районах Мосула, у тому числі в історичному центрі Старого міста.

Організація Об'єднаних Націй вважає, що до півмільйона людей залишаються в зоні, контрольованій бойовиками, 400 тис. з яких перебувають у Старому місті з невеликою кількістю їжі і води і не мають доступу до лікарень.