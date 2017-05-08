У Парижі затримали кореспондента-пропагандиста Russia Today

Французька поліція затримала у Парижі кореспондентку російського пропагандистського агентства Russia Today Шарлотт Дубенскі. Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

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"Поліція все ще тримає мене у північному передмісті Парижа, де свобода преси?", - йдеться у її повідомленні.

Just released by police after being questioned about my broadcast/safety equipment #Presidentielle2017 — Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) May 7, 2017

Police still holding me somewhere in northern suburbs of Paris, where is the freedom of the press? — Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) May 7, 2017

Згодом Дубенскі повідомила, що її відпустили після допиту, правоохоронці цікавилися її "обладнанням для мовлення".

Раніше Геращенко заявляв, що російських журналістів, які відвідували окупований Крим, не пустять на Євробачення-2017 в Києві.