У Парижі затримали кореспондента-пропагандиста Russia Today

09:22, 08 травня 2017
Світ
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Кореспондента з РФ вже відпустили.

Дубенскі вже відпустили / twitter.com/CDubenskij_RT

Французька поліція затримала у Парижі кореспондентку російського пропагандистського агентства Russia Today Шарлотт Дубенскі. Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

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"Поліція все ще тримає мене у північному передмісті Парижа, де свобода преси?", - йдеться у її повідомленні.

Згодом Дубенскі повідомила, що її відпустили після допиту, правоохоронці цікавилися її "обладнанням для мовлення".

Раніше Геращенко заявляв, що російських журналістів, які відвідували окупований Крим, не пустять на Євробачення-2017 в Києві.

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Теги: #Франція#журналістка Russia Today