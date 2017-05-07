Російських журналістів, які відвідували окупований Крим, не пустять на Євробачення-2017 в Києві. Про це повідомив народний депутат України, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

"Ніхто з тих російських журналістів, хто акредитований в Києві на Євробачення і хто раніше порушував державний кордон України, незаконно відвідуючи український Крим, не буде допущений на територію нашої країни. Перший пішов", - написав він.

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За його словами, докази свого незаконного перебування на території українського Криму фотограф RUSSIA Today Раміль Ситдиков надав прикордонникам і волонтерам Центру "Миротворець" сам.

Раніше повідомлялося, що в Україну не пустили акредитованого на «Євробачення» фотокореспондента МІА "Росія сьогодні" Раміля Ситдикова.

Як відомо, також російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонено на три роки.