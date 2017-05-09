Трамп продовжив на рік санкції проти режиму Асада

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції відносно уряду Сирії.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому, передає ТСН.

Санкції були продовжені у зв'язку з діями уряду Сирії. Вперше санкції були введені проти Сирії у 2004 році "як відповідь на надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці США".

"Америка засуджує жорстоке насильство і порушення прав людини режимом президента Сирії (Башаром - ред) Асада і закликають його режим припинити насильство проти сирійського народу, дотримуватися режиму припинення вогню, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і сприяти політичному переходу в Сирії", - йдеться в документі.

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Раніше Сполучені Штати в понеділок ввели санкції проти 271 співробітника сирійського державного агентства, яке, на думку Вашингтона, було відповідальне за розроблення хімічної зброї в Сирії.

Санкції спрямовані проти співробітників Сирійського науково-дослідного центру, який спеціалізується на хімії та суміжних науках. Дехто із співробітників центру працював над програмою хімічної зброї щонайменше з 2012 року.