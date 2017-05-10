Партії Макрона і Ле Пен готуються до нових виборів у Франції

Вже на наступний після перемоги на виборах день новообраний президент Франції Еммануель Макрон та представники його партії розпочали роботу над парламентськими перегонами.

Як передає Euronews, мета Макрона та його однопартійців — здобути більшість у парламенті.

Як заявив у понеділок генеральний секретар партії Макрона “Вперед!” Рішар Ферран, всередині політичної сили треба чекати певних змін: “Скликана цього дня адміністративна рада стала нагодою закласти першу підвалину парламентських перегонів з метою створення президентської більшості. Під час цієї зустрічі було вирішено, що рух “Вперед!” вдасться до певних змін, щоб збільшити свою присутність у парламенті.”

До змін готується і “Національний фронт” Марін Ле Пен, яка програла другий тур президентських виборів.

Партія, зокрема, збирається змінити назву.

Члени політичної сили, як виглядає, вкрай розчаровані тим, що Ле Пен не вдалося набрати понад 40% голосів, на що розраховували французькі націоналісти.

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“Йдеться про зміни у нашому русі, що врахували б зміни в електоральному вимірі. Національний фронт стане більш ефективним знаряддям, що ще більше об‘єднає людей і далі збільшить число наших виборців порівняно з учорашнім днем”, – заявив Ніколя Бей, генеральний секретар “Національного фронту”.

Парламентські вибори у Франції пройдуть у два тури — 11 та 18 червня.

Згідно з опитуваннями громадської думки, політична сила Макрона домінуватиме на них у межах 24%. Однак три інші головні політичні конкуренти партії “Вперед!” не набагато відстають від лідера і можуть завадити йому створити більшість.