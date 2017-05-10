В Австралії парламентарій погодувала грудьми дитину, не пропускаючи голосування

Сенатор Лариса Уотерс стала першою жінкою-політиком, яка погодувала грудьми дитину в парламенті Австралії. Член Партії зелених погодувала свою двомісячну дочку Алію Джой під час голосування у вівторок, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Нам потрібно більше жінок і батьків у парламенті. І нам потрібно більше зручних для сім'ї робочих місць і доступний догляд за дітьми для всіх", - написала Уотерс на своїй сторінці в Facebook.

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Австралійський парламент дозволив грудне вигодовування в своїх стінах ще в минулому році, проте жоден політик до випадку з Уотерс не скористався цим правом.

До цього дітям було заборонено перебувати в залі засідань, жінки, яким необхідно було відлучитися, щоб погодувати дитину, могли голосувати за довіреністю.

Офіційний дозвіл на грудне вигодовування був даний після скандалу в 2015 році, коли міністру Кейлі О Дваер запропонували зціджувати молоко, щоб вона могла продовжувати виконувати всі функції в парламенті без перерв.

Грудне вигодовування - делікатне питання для багатьох парламентів по всьому світу. У 2016 році іспанський депутат з партії "Подемос" викликала бурхливу реакцію суспільства через те, що взяла дитину в парламент і погодувала її грудьми.

Британські депутати неодноразово закликали скасувати заборону на грудне вигодовування в парламенті. Проте деякі політики висловили побоювання, що це може дати таблоїдам привід для насмішок.