Фотограф з Індії підробляє знімки розкішного відпочинку (відео)

14:07, 11 травня 2017
Світ
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Зі старих ящиків, пластиру, газет і акрилових фарб він створює озера, скелі, археологічні пам'ятники на кшталт Стоунхенджа і цілі острови.

Фотограф з Індії підробляє фото розкішного відпочинку /

Ватсал Катарія створює дивно реалістичні фотографії мініатюр.

Те, що почалося з експерименту, незабаром перетворилося на постійне хобі.

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Зі старих ящиків, пластиру, газет і акрилових фарб він створює озера, скелі, археологічні пам'ятники на кшталт Стоунхенджа і цілі острови.

Експериментує і з тваринами, їх силуети схожі на справжні.

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Теги: #Індія#фотограф