На борту літака президента Трампа був ризик пожежі або вибуху під час польоту - CNN

Один з двох літаків VC-25 президента США Дональда Трампа, міг зайнятися або вибухнути в повітрі через недбалість одного з механіків Boeing. Про це з посиланням на звіт федеральної влади, повідомляє телеканал CNN.

Механіки Boeing, які здійснювали обслуговування "борту номер один" (Air Force One) ще в квітні 2016 року, працювали забрудненими інструментами з кисневим обладнанням VC-25. Збиток президентського борту оцінили в чотири мільйони доларів.

У зв’язку із цим саме кисневе обладнання президентського літака було забруднено, що могло призвести до пожежі або вибуху під час польоту. Незважаючи на те, що помилки були допущені більше року тому, відомо про них стало тільки зараз.

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У виданні уточнили, що відразу після цього компанія Boeing за свій рахунок почистила кисневе обладнання.

Як повідомляв УНІАН раніше, за кілька хвилин до того, як літак з президентом США Дональдом Трампом здійснив посадку на Об'єднаній військовій базі "Ендрюс", несподівано близько до президентського борту підійшов інший військовий літак.

Варто зазначити, що зазвичай літаки не підходять один до одного ближче ніж на 300 метрів по вертикалі і 4,8 кілометра по горизонталі. При цьому авіадиспетчери часто забезпечують президентському літаку більш широкий коридор.