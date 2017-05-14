У Франції з музею вкрали корону з 1800 дорогоцінними каміннями
13:55, 14 травня 2017Світ
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Також злодії прихопили з собою ще два експонати з колекції музею - кільце та чашу.
Вартість викраденої корони оцінюється більш ніж в мільйон доларів / Фото Facebook
З музею релігійного мистецтва у французькому місті Ліон викрадена корона XIX ст., оздоблена майже 1,8 тисячі дорогоцінних каменів. Про це повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на керівництво музею.
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Злодіям вдалося пробратися в музей в ніч на суботу і винести з нього один з головних експонатів.
Вкрадена корона була створена у 1899 році, і прикрашена коштовними каменями і перлинами, подарованими багатими сім'ями Ліона того часу. Вартість експонату оцінюється більш ніж в мільйон доларів.
Також злодії прихопили з собою ще два експонати з колекції музею - кільце і чашу.
Після інциденту музей закритий на час розслідування.
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