У Києві невідомі вкрали бронзові деталі Вічного вогню

Невідомі в Києві вкрали чотири бронзові деталі Вічного вогню меморіального комплексу Вічної Слави.

Про це пише "Обозреватель".

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У Печерській районній адміністрації зазначають, що крадіжку виявив один з комунальників.

У відомстві припускають, що бронзові деталі меморіалу могли викрасти мисливці за кольоровим металом або спеціально пошкодити вандали.

Зараз поліція займається пошуком зловмисників.