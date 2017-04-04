У Києві невідомі вкрали бронзові деталі Вічного вогню
16:51, 04 квітня 2017Інциденти
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Зараз поліція займається пошуком зловмисників.
Крадіжку виявив один з комунальників / ZN.ua
Невідомі в Києві вкрали чотири бронзові деталі Вічного вогню меморіального комплексу Вічної Слави.
Про це пише "Обозреватель".
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У Печерській районній адміністрації зазначають, що крадіжку виявив один з комунальників.
У відомстві припускають, що бронзові деталі меморіалу могли викрасти мисливці за кольоровим металом або спеціально пошкодити вандали.
Зараз поліція займається пошуком зловмисників.
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