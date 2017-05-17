У Сінгапурі відкрили 15-поверховий автомат із продажу елітних спорткарів (відео)

У Сінгапурі відкрився вендінговий автомат із продажу автомобілів, серед яких є моделі марок Bentley, Ferrari і Lamborghini, передає Reuters.

Компанія Autobahn Motors відкрила 15-поверховий демонстраційний зал, в якому автомобілі розташовані на 60 слотах.

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На першому поверсі будівлі клієнти за допомогою сенсорної панелі вибирають машину, яку вони хотіли б придбати. Автомобіль прибуває до них протягом однієї-двох хвилин завдяки передовій системі, яка управляє пошуком транспортних засобів.

Топ-менеджер Autobahn Motors Гері Хонг пояснив, що специфічний формат торговельного автомата націлений на ефективне використання міського простору в Сінгапурі. Він додав, що разом з тим, «ми хотіли бути творчими та інноваційними».