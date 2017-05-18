Захід втомився від РФ, а не України: The Washington Post опублікував розмову високопоставлених республіканців

The Washington Post опублікував розшифровку бесіди лідерів Республіканської партії США про втручання Росії у вибори США, ставлення Дональда Трампа до Путіна і ставлення американських політиків до України, передає Inforesist.

Видання зазначає, що в бесіді ймовірно брали участь республіканці Кевін Маккарті, Кетті Макморріс-Роджерс, Пол Райан і Патрік Макгенрі. Одного зі співрозмовників журналістам розпізнати не вдалося.

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На початку розмови політики згадують про зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з сенатором Маккарті й спікером Конгресу США Райаном. Вони похвалили Гройсмана і відзначили, що він є "антикорупціонером". Також вони сказали, що український прем'єр працював над поправками до Конституції для створення незалежної судової системи.

Потім американські політики перейшли до обговорення ситуації в Україні в цілому. Зокрема, Роджерс запитала про поточну ситуацію в Україні.

"Росіяни бомблять їх щодня 30-40 мм снарядами. Крим втрачено. Українці намагаються очистити свій уряд, щоб показати, що вони належать до Заходу. Довести західному світові, що вони хочуть стати його частиною або йдуть до того, щоб їх країна отримала підтримку..." – так охарактеризував ситуацію конгресмен Райан.

Конгресмен Макморіс-Роджерс у свою чергу розповіла, що була вражена під час візиту рік тому в Україну тим, як жителі країни борються за свою свободу і незалежність, живучи при цьому фактично на лінії фронту.

Райан також сказав, що Гройсман питав його про те, чи втомився Захід від України.

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"Насправді це втома від Росії. Вона підкуповує наших популістів, людей в нашому уряді, щоб він погано працював, лізе до наших нафти і газу. Все, що робить Росія, в основному спрямоване, щоб підірвати нашу країну. Вони збираються пройти повз нас (Україну - ред.) і зайти в Балтику або куди-небудь", – передає Райан слова Гройсмана, сказані українським прем'єром під час їхньої зустрічі.

"Це від РФ ми мали б втомлюватися, а не від України", - зазначив Райан.

Також республіканці відзначили високий рівень російської пропаганди. Республіканці відзначили, що Росія намагається нацькувати Україну проти самої себе.

Кевін Маккарті також припустив, що є дві людини, "яким Путін можливо платить: це Трамп і Рорабакер".