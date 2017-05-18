У Нью-Йорку на Таймс-сквер автомобіль на великій швидкості врізався у пішоходів (фото, відео)

19:14, 18 травня 2017
Світ
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Постраждали 12 осіб.

Машина врізалася в перехожих / twitter.com/gb__

На площі Таймс-сквер у Нью-Йорку автомобіль на великий швидкості виїхав на тротуар, внаслідок чого одна особа загинула, ще 12 травмовано.

Про це повідомляє Пожежний департамент Нью-Йорка у Twitter. Машина на великій швидкості виїхала на тротуар, збивши велику кількість людей.

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"Пожежний департамент Нью-Йорка підтверджує один смертельний випадок та травмування 12 осіб в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Таймс-сквер, вулиця Бродвей, №45", - сказано у повідомленні.

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Теги: #Нью-Йорк#авто врізалось у пішоходів