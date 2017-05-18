У Нью-Йорку на Таймс-сквер автомобіль на великій швидкості врізався у пішоходів (фото, відео)
Постраждали 12 осіб.
На площі Таймс-сквер у Нью-Йорку автомобіль на великий швидкості виїхав на тротуар, внаслідок чого одна особа загинула, ще 12 травмовано.
Про це повідомляє Пожежний департамент Нью-Йорка у Twitter. Машина на великій швидкості виїхала на тротуар, збивши велику кількість людей.
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"Пожежний департамент Нью-Йорка підтверджує один смертельний випадок та травмування 12 осіб в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Таймс-сквер, вулиця Бродвей, №45", - сказано у повідомленні.
At least one dead from Times Square vehicle on sidewalk. Others injured. pic.twitter.com/Pj7VrclKbZ— David Shuster (@DavidShuster) May 18, 2017
Man run over by car at 42nd/7th. Others injured by vehicle on sidewalk. #attack#timessquarepic.twitter.com/onvLUEKSKY— David Shuster (@DavidShuster) May 18, 2017
Video: At least 10 people receiving after treatment vehicle strikes pedestrians in NYC's Times Square@BraddJaffypic.twitter.com/vSk548yHNs— Global News (@GlobalZarfati) May 18, 2017
Crazy car crash in the middle of Times Square. We are being told to shelter in place pic.twitter.com/jvEhISIhcn— Christopher Rudolph (@chrisreindeer) May 18, 2017
What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr— gb (@gb__) May 18, 2017