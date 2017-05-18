У Нью-Йорку на Таймс-сквер автомобіль на великій швидкості врізався у пішоходів (фото, відео)

На площі Таймс-сквер у Нью-Йорку автомобіль на великий швидкості виїхав на тротуар, внаслідок чого одна особа загинула, ще 12 травмовано.

Про це повідомляє Пожежний департамент Нью-Йорка у Twitter. Машина на великій швидкості виїхала на тротуар, збивши велику кількість людей.

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"Пожежний департамент Нью-Йорка підтверджує один смертельний випадок та травмування 12 осіб в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Таймс-сквер, вулиця Бродвей, №45", - сказано у повідомленні.

At least one dead from Times Square vehicle on sidewalk. Others injured. pic.twitter.com/Pj7VrclKbZ — David Shuster (@DavidShuster) May 18, 2017

Man run over by car at 42nd/7th. Others injured by vehicle on sidewalk. #attack#timessquarepic.twitter.com/onvLUEKSKY — David Shuster (@DavidShuster) May 18, 2017

Video: At least 10 people receiving after treatment vehicle strikes pedestrians in NYC's Times Square@BraddJaffypic.twitter.com/vSk548yHNs — Global News (@GlobalZarfati) May 18, 2017

Crazy car crash in the middle of Times Square. We are being told to shelter in place pic.twitter.com/jvEhISIhcn — Christopher Rudolph (@chrisreindeer) May 18, 2017