Президент США Трамп вирушає у своє перше закордонне турне

Дональд Трамп 19 травня вирушає у свою першу закордонну поїздку на посаді президента США.

Як передає Радіо Свобода, першою країною, яку відвідає Трамп, стане Саудівська Аравія.

Очікується, що темою переговорів Трампа в Ер-Ріяді стане боротьба з тероризмом і протидія експансіонізму Ірану.

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З Саудівської Аравії американський президент попрямує до Ізраїлю, де заплановані зустрічі не лише з керівниками цієї країни, а й із головою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом.

Наступна зупинка Трампа – Ватикан, де йому дасть аудієнцію Папа Франциск.

З Рима президент США вилетить до Брюсселя на неофіційну зустріч з керівниками країн НАТО, а на завершення поїздки повернеться до Італії, де візьме участь у саміті «Групи семи» на Сицилії.