В Австралії сьогодні - день жалоби

В Австралії проходять жалобні заходи в пам`ять жертв найстрашніших пожеж за всю історію країни.

За останніми даними, до списків загиблих внесено 209 осіб, передає ІТАР-ТАРС.

У Мельбурні на стадіоні Род Лейвер Арена зібралися десятки тисяч австралійців, включаючи погорільців, що залишилися в живих, політиків, релігійних лідерів, артистів, музикантів, спортсменів. У виконанні співачки Дебори ЧИТХАМ прозвучав гімн країни. На церемонії були присутні глава уряду Кевін РАДД, прем`єр-міністр штату Вікторія Джон БРУМБІ, генерал-губернатор країни Квентін БРЮС і принцеса Анна, яка представляє свою матір - королеву Великої Британії Єлизавету.

Як заявив Дж.БРУМБІ, весь австралійський народ тужить сьогодні. "Руйнівні пожежі завдали важких душевних ран багатьом з нас, у кого вогняна стихія забрала рідних, близьких, друзів, колег, - підкреслив прем`єр-міністр. - Проте така страшна біда довела згуртованість нації і силу духу перед лицем небезпеки".