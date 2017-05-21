У Росії проти "няш-мяш" Поклонської проведуть розслідування

Transparency International Russia проведе розслідування щодо "екс-прокурора" окупованого Криму, «депутата» російської Держдуми Наталії Поклонської. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник директора Transparency International Russia Ілля Шуманов.

Таким чином Шуманов відреагував на пропозицію Поклонської щодо проведення антикорупційне розслідування стосовно фонду Олексія Навального та Transparency International.

Як повідомляв УНІАН раніше, тверський районний суд Москви засудив учасника акції «Він нам не Дімон», актора Юрія Кулія, обвинуваченого в нападі на поліцейського, до восьми місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

Відзначається, що звинувачення просило відправити Кулія в колонію загального режиму на два роки. Вирок Кулію став першим в рамках кримінальної справи про напад на співробітників правоохоронних органів 26 березня.