Шотландці зізнались, що «п'ють» навіть більше за росіян

Шотландія вийшла на перше місце в світі за кількістю спожитого алкоголю на душу населення, такі дані наводяться в доповіді шотландського уряду.

Як йдеться у доповіді, в 2007 році шотландці спожили близько 50 млн. літрів чистого спирту.

Міністр охорони здоров`я Шотландії заявив, що таке високе споживання спиртного пов`язане з вживанням дешевого, доступного алкоголю.

За даними уряду, шотландець старше 16 років випиває на рік приблизно 11,8 літрів спирту, що дорівнює 570 пінтам 4% пива, 42 пляшкам горілки або 125 пляшкам вина.

У доповіді також наголошується, що таким чином Шотландія «обігнала навіть Росію, де через алкоголізм середній термін тривалості життя у чоловіків наблизився до 59 років».

Газета.ру