Шотландці зізнались, що «п'ють» навіть більше за росіян
14:17, 22 лютого 2009Світ
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50 млн. літрів чистого спирту на рік
Шотландія вийшла на перше місце в світі за кількістю спожитого алкоголю на душу населення, такі дані наводяться в доповіді шотландського уряду.
Як йдеться у доповіді, в 2007 році шотландці спожили близько 50 млн. літрів чистого спирту.
Міністр охорони здоров`я Шотландії заявив, що таке високе споживання спиртного пов`язане з вживанням дешевого, доступного алкоголю.
За даними уряду, шотландець старше 16 років випиває на рік приблизно 11,8 літрів спирту, що дорівнює 570 пінтам 4% пива, 42 пляшкам горілки або 125 пляшкам вина.
У доповіді також наголошується, що таким чином Шотландія «обігнала навіть Росію, де через алкоголізм середній термін тривалості життя у чоловіків наблизився до 59 років».
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