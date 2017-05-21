У Владивостоці вантажівка протаранила 19 машин (фото)

У російському Владивостоці вантажівка протаранила 19 машин. Про це повідомляє МВС Росії по Приморському краю.

Так, водій, рухаючись в напрямку залізничного вокзалу Владивостока, при гальмуванні перед світлофором, не впорався з керуванням, що призвело до відмови гальмівної системи. В результаті ДТП вантажівка зіткнулася з 19 автомашинами.

"10-річний пасажир автомобіля Тойота Зер в результаті зіткнення отримав травми. Дитина знаходилася на задньому пасажирському сидінні, була пристебнута штатним ременем безпеки. Потерпілого доставлено до травмпункту бригадою швидкої медичної допомоги. Водій вантажної автомашини, 36-річний житель міста Уссурійська, направлений для проходження огляду на стан сп'яніння", - сказано в повідомленні.

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Встановлено, що водій вантажної автомашини в 2016 році притягувався до адміністративної відповідальності. У 2017 році чоловіка притягували до відповідальності за перевищення допустимої швидкості руху.

На даний момент встановлюються обставини події, а також ступінь тяжкості шкоди, заподіяної здоров'ю неповнолітнього в результаті автоаварії.

Раніше під Харковом автомобіль на зустрічній смузі зіткнувся з маршруткою.