Ердоган знову очолив правлячу партію Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після 998-денної перерви знову очолив Партію справедливості і розвитку (ПСР). Відповідне рішення прийнято 21 травня на III позачерговому з'їзді правлячої партії в Анкарі. Про це повідомляє Анадолу.

Голосами 1414 делегатів з'їзду правлячої партії Ердоган був обраний на посаду голови ПСР.

Ердоган подякував однопартійцям. За його словами, III позачерговий з'їзд правлячої партії покладе початок новому етапу розвитку партії країни в цілому.

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«Майбутні місяці стануть періодом стрибка у багатьох сферах, в тому числі в економічній сфері та у сфері боротьби з тероризмом», - пообіцяв голова правлячої партії.

У відповідності з вимогою Конституції, Ердоган покинув ряди правлячої партії 27 серпня 2014 року - незабаром після обрання на пост президента.

На чолі правлячої партії тоді встав Ахмет Давутоглу.

22 травня 2016 року на ІІ позачерговому з'їзді Партії справедливості і розвитку її головою був обраний Біналі Йилдирим, який вже 364 дні очолює провідну політичну партію Туреччини. Поправки, внесені до Конституції Туреччини на референдумі 16 квітня, зробили можливим повернення Ердогана до лав правлячої партії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ердоган у посланні до Дня Європи розкритикував ЄС за ісламофобію.