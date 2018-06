Вибух у Манчестері міг влаштувати смертник - Reuters

Вибух на стадіоні в Манчестері міг влаштувати смертник, повідомляє Reuters.

Про це виданню заявили два американських посадовці на умовах анонімності.

Відзначається, що поліція наразі розглядає інцидент на "Манчестер арені" як терористичний акт.

Раніше в поліції Манчестера повідомили, що провели контрольований вибух підозрілого предмета, можливого другого вибухового пристрою, поблизу стадіону в Манчестері.

Officers carrying out a precautionary controlled explosion Cathedral in Garden confirm that it was abandoned clothing, not a suspicious item