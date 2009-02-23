Білорусі час вибирати: або Абхазія, або "європейський контекст"

У Білорусі з`являться проблеми з участю в новій програмі ЄС «Східне партнерство», якщо вона визнає незалежність Південної Осетії та Абхазії.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, який головував на засіданні Ради ЄС, повідомляє NEWru.com.

"Звичайно, білоруський парламент має суверенне право ухвалювати рішення, але якщо Білорусь визнає незалежність Південної Осетії та Абхазії, у неї з`являться дуже і дуже серйозні проблеми з участю в «Східному партнерстві» ЄС, бо вона виявиться поза європейським контекстом", - заявив К.ШВАРЦЕНБЕРГ.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь наприкінці 2008 року звернулася до Росії з проханням про виділення кредиту в розмірі 100 млрд. рублів. У зв`язку з цим ЗМІ повідомляли про можливу взаємоув’язку рішення Росії про надання кредиту з визнанням Білоруссю незалежності Абхазії та Південної Осетії.