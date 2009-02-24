У відносинах Євросоюзу і Білорусі настала відлига

Євросоюз офіційно включив Білорусь у програму «Східне партнерство» за підсумками засідання в понеділок у Брюсселі глав 27 країн-членів ЄС.

"Східне партнерство" - це багатонаціональний форум, створений країнами-членами ЄС і шістьма державами Східної Європи і Південного Кавказу - Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Республікою Молдова і Україною", - йдеться в схваленому міністрами документі, повідомляє РІА «Новости».

Досі в ЄС заявляли про можливість підключення Білорусі до програми "Східне партнерство" за умови подальших кроків з боку властей республіки в просуванні шляху демократичних реформ.

Як наголошується в документі за підсумками засідання глав МЗС країн ЄС, проект "Східне партнерство" націлений на полегшення переговорів щодо створення зон вільної торгівлі для послуг і сільгосппродуктів, а також з укладання угод про партнерство і полегшення візових режимів.

Старт програмі "Східне партнерство", яка не передбачає можливості членства в ЄС, але припускає політичне та економічне зближення з цією регіональною організацією, буде даний на саміті країн-учасниць проекту 7 травня в Празі.

У рамках програми "Східне партнерство" шести колишнім радянським республікам до 2013 року буде виділено 350 мільйонів євро у вигляді додаткової фінансової допомоги.