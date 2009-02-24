Ходорковського етапували до Москви

Екс-глава "Юкоса" Михайло Ходорковський і глава МФО "МЕНАТЕП" Платон Лебедєв етаповані з Чити до Москви, повідомила РІА "Новости" керівник прес-служби Мосміськсуду Анна Усачова. "До Хамовнічеського суду Москви надійшло повідомлення про етапування з Чити до Москви Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва для забезпечення їх участі в судовому процесі у кримінальній справі щодо них", - сказала Усачова. Вона відзначила, що відповідно до норм закону обвинуваченим у московські ізолятори, де зараз знаходяться Ходорковський і Лебедєв, будуть направлені ухвали про призначення попереднього слухання у кримінальній справі.

Раніше повідомлялося, що перше засідання суду відбудеться 3 березня. Відповідно до закону попередні слухання пройдуть в закритому режимі. Усачова додала, що документи про призначення попереднього слухання також будуть направлені адвокатам, які представили ордери на ведення справи. Лебедєв і Ходорковський в 2005 році були визнані винними за сімома статтями КК РФ, зокрема в шахрайстві і несплаті податків, і засуджені до восьми років позбавлення волі. Термін вони відбували в колоніях в Читинській області. У грудні 2006 року Ходорковський і Лебедєв на вимогу Генпрокуратури були етаповані з колоній до слідчого ізолятора Чити для розслідування нової справи про відмивання грошових коштів. Ходорковського і Лебедєва звинувачують у розкраданні чужого майна з використанням службового становища у великих і особливо великих розмірах. Зокрема, Ходорковського і Лебедєва звинувачують у розкраданнях шляхом привласнення акцій дочірніх товариств ВАТ "Східна нафтова компанія" в 1998 році на суму 3,6 мільярда рублів, в легалізації викрадених акцій дочірніх товариств ВАТ "Східна нафтова компанія" в 1998-2000 роках на ту ж суму, розкраданні шляхом привласнення нафти дочірніх акціонерних товариств ВАТ "НК ЮКОС" в 1998-2003 роках, нафти ВАТ "Самаранефтегаз", ВАТ "Юганскнефтегаз" і ВАТ "Томскнефть"на суму більше 892,4 мільярдів рублів і легалізації частини цих коштів в 1998-2004 роках у розмірі 487,4 мільярдів рублів і 7,5 мільярда доларів. Матеріали кримінальної справи складають 188 томів. Минулого тижня кримінальна справа була передана в Хамовнічеський суд Москви.