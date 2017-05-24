В аеропорту Лондона поліція зняла з рейсу підозрюваного у тероризмі

У лондонському аеропорту Станстед поліція затримала за підозрою в підготовці терактів 37-річного чоловіка, який сідав на рейс до Туреччини, передає ВВС. За попередньою інформацією, він прямував до Сирії.

Читайте такожМанчестерський смертник за кілька днів до теракту повернувся з Лівії - ЗМІ

Згідно з британським Актом про тероризм чоловік був арештований і доставлений у поліцейський відділок на півдні Лондона.

У поліції підкреслюють, що це затримання жодним чином не пов'язане з нападом у Манчестері, де в понеділок увечері смертник здійснив вибух під час концерту американської співачки Аріани Гранде.

За останніми даними, в результаті вибуху на "Манчестер-арені" загинуло 22 особи, 59 дістали поранення.

Як повідомляв УНІАН, вибух у ніч на 23 травня в концертному залі "Манчестер-арена" є найкривавішим терактом в Британії після вибухів липня 2005 року в Лондоні, коли загинуло понад 50 осіб.

Прем'єр-міністр Тереза Мей оголосила про підвищення рівня терористичної загрози в країні з нинішнього "серйозного" до максимального "критичного", що означає безпосередню загрозу теракту.