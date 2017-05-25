На Сицилії стартує саміт G7: активісти влаштували маскарад і нагодували світових "лідерів" локшиною (фото, відео)

На Сицилії 26-27 травня, біля підніжжя Етни пройде чергова зустріч глав держав і урядів країн "великої сімки", для чотирьох з яких вона стане прем'єрою.

На саміті йтиметься про боротьбу з тероризмом і положенні в Сирії, Лівії, Північній Кореї та ситуації в Південно-Китайському морі, а також ситуації в Україні та російську агресію. Лідери також обговорять питання світової торгівлі і глобального потепління.

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У свою чергу активісти вже протестують проти політики G7. У сицилійському місті Таорміна влаштували маскарад. Активісти у великих масках Трампа, Меркель, Макрона, Абе і інших світових лідерів влаштували своєрідний перфоманс, покуштувавши лопші.

Також на акції протесту вийшли активісти Green Peace.