Трамп розповів, що хоче обговорити з лідерами G7

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує обговорити з лідерами країн "Великої сімки" питання економічного зростання, тероризму та безпеки.

Про це він повідомив у мікроблозі у Twitter.

"Готуюся долучити лідерів "Великої сімки" до багатьох тем, включаючи економічне зростання, тероризм та безпеку", - написав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Трамп перед початком саміту лідерів країн "Великої сімки" у місті Таорміна на Сицилії назвав Північну Корею світовою проблемою, яку вдасться вирішити.

Своєю чергою президент Європейської Ради Дональд Туск очікує, що країни «Великої сімки» продемонструють єдність щодо конфлікту на Донбасі.

Напередодні саміту президент України Петро Порошенко провів телефонні розмови з деякими лідерами G7, зокрема, з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Франції Еммануелем Макроном.