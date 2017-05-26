Робота під вулканом, відпочинок на воді і дрони замість зірок: ЗМІ дізналися про умови життя на саміті G7 (відео)

Крихітне містечко Таорміна на італійському острові Сицилія готове до безпрецедентного в своїй історії з'їзду високих гостей на саміт під вулканом Етна.

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Для американського президента Дональда Трампа це перший офіційної саміт. Адже в НАТО настільки злякалися його непередбачуваності, зробили вигляд, ніби це просто неформальна зустріч.

Переговори будуть проходити в 5-зірковому готелі, там буде жити Ангела Меркель і навіть збирався оселитися Дональд Трамп.

Найдешевший номер у звичайний час коштує 300 євро. Пресу в ньому не люблять, а в сусідній готель, де, ймовірно, буде жити канадська делегація, журналістам вдалося зайти, передає ТСН.

Без чого ще не міг відбутися саміт в Таорміні - це без вертолітних майданчиків. Для президентів, що сюди злітаються, це необхідна умова безпеки. Правда, мер переконує, містечко зі столітньою історією туризму і без цього впорався.

"Від натівської бази Сігонеллі до Таорміна всього півгодини, а президентський кортеж навіть за 20 хвилин доїде. Тому це не "кінець світу "проїхати 20 хвилин в автомобілі", - запевнив мер.

Майданчик не догодила американському президенту, проїзд від нього до готелю, де проходить саміт, вузькуватий для розкішного кадилака. Пересадити Трампа на електрокар не погодилися. У свою чергу італійці не погодилися розширювати історичні дороги Таорміна. Одна з головних місцевих вулиць 900 метрів завдовжки. 30 машин американського кортежу займуть її майже всю.

Трамп на час проведення саміту G7 в італійській Таормиіні може оселитися на борту військового корабля, який встане на якір у відкритому морі, пише kp.ua.

У п'ятницю та суботу над Таорміном літатимуть дрони, а армія ізолює місто. Також будуть мобілізовані близько 170 лікарів, медсестер і фельдшерів разом з сімома рятувальними вертольотами. Підготовлено план проти будь-якої можливої ​​хімічної або біологічної атаки.