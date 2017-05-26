У Середземному морі затонуло судно з сотнями біженців на борту
18:49, 26 травня 2017Світ
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Десятки людей вже виявлено загиблими.
Ілюстрація REUTERS
У Середземному морі в четвер, 25 травня, затонуло судно, яке перевозило на борту сотні біженців з Лівії, загибель 34 людей вже підтверджена. Про це повідомляє агентство "Анадолу".
"У Міжнародній організації з міграції (МОМ) підтвердили загибель 34 людей. Доля інших мігрантів невідома", - йдеться в повідомленні.
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Подробиці про причини та обставини аварії поки не повідомляються.
Як повідомлялося раніше, станом на 10 травня з початку 2017 року в Середземному морі загинуло більше 1,3 тис. біженців, які намагалися потрапити в Європу.
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