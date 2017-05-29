У Берліні запевнили, що Меркель і надалі виступає за тісне партнерство зі США

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) і надалі залишається переконаною прибічницею тісної співпраці між Німеччиною та Сполученими Штатами Америки. Про це у понеділок, 29 травня, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у Берліні. Німецько-американські відносини, особливо трансатлантичний аспект, - "міцна опора нашої зовнішньої політики", наголосив він, як повідомляє DW.

Нагадаємо, Анґела Меркель заявила 28 травня, що не бачить у США за президентства Дональда Трампа надійного партнера.

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За словами Зайберта, ці слова були сказані "глибоко переконаною" прибічницею трансатлантичного партнерства. Однак у Берліні вважають, що в інтересах двосторонніх відносин недвозначно вказувати на розбіжності в поглядах. На тлі цього він згадав різні позиції, озвучені під час саміту провідних промислових держав світу - Великої сімки. Йдеться насамперед про незгоду між США та шістьма іншими країнами групи щодо політики захисту клімату. Попри це на саміті було зафіксовано зближення в поглядах щодо вільної торгівлі, але й тут не було усунено всіх розладів, додав Зайберт.