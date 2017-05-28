На США більше не можна покладатися - Меркель
Канцлер ФРН Анґела Меркель не бачить у США за президентства Дональда Трампа надійного партнера. Федеральна канцлерка закликає європейців зґуртовуватися.
Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала європейців до більшого єднання на тлі неоднозначного підсумку саміту Великої сімки (G7). У промові в Мюнхені у неділю, 28 травня, вона підкреслила серйозні розбіжності у поглядах Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки за президента Дональда Трампа, як повідомляє DW.
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"Часи, коли ми могли цілковито покластися одне на одного, минули. В останні дні я чітко це зрозуміла", - цитує інформаційна агенція Reuters Меркель, яка виступала в рамках передвиборчої кампанії на святі у столиці Баварії. Тому канцлерка звернулася до мешканців ЄС із закликом взяти долю Європи "у власні руки", додає агентство новин dpa.
Нагадаємо, що з семи найбільш економічно розвинутих країн усі, крім США, у заключній декларації саміту G7 наголосили на важливості втілення у життя кліматичної угоди - зобов'язань, взятих на себе у Парижі. "Нас було шестеро проти одного", - зазначила тоді Меркель щодо непорозуміння світових лідерів з Трампом.