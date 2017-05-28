На США більше не можна покладатися - Меркель

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала європейців до більшого єднання на тлі неоднозначного підсумку саміту Великої сімки (G7). У промові в Мюнхені у неділю, 28 травня, вона підкреслила серйозні розбіжності у поглядах Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки за президента Дональда Трампа, як повідомляє DW.

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"Часи, коли ми могли цілковито покластися одне на одного, минули. В останні дні я чітко це зрозуміла", - цитує інформаційна агенція Reuters Меркель, яка виступала в рамках передвиборчої кампанії на святі у столиці Баварії. Тому канцлерка звернулася до мешканців ЄС із закликом взяти долю Європи "у власні руки", додає агентство новин dpa.

Нагадаємо, що з семи найбільш економічно розвинутих країн усі, крім США, у заключній декларації саміту G7 наголосили на важливості втілення у життя кліматичної угоди - зобов'язань, взятих на себе у Парижі. "Нас було шестеро проти одного", - зазначила тоді Меркель щодо непорозуміння світових лідерів з Трампом.