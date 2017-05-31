У Білому домі заявили, що Трамп і Меркель "добре ладнають"

Білий дім похвалив стосунки між президентом США Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Це сталося через кілька годин після того, як американський президент розкритикував Німеччину через торгівлю й оборону, повідомляє Радіо Свобода.

Речник Білого дому Шон Спайсер 30 травня заявив, що Трамп і Меркель «добре ладнають», і додав, що президент США «дуже поважає» канцлера Німеччини. «І він розглядає не лише Німеччину, але і решту Європи як важливого союзника США», – сказав Спайсер.

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30 травня у Twitter Трамп поскаржився на дефіцит США у торгівлі з Німеччиною. Він також ще раз попередив Німеччину про необхідність збільшення видатків на оборону, щоб підтримати альянс НАТО, і зазначив, що ситуація буде змінюватися.

«У нас є масивний дефіцит у торгівлі з Німеччиною, плюс вони витрачають набагато менше, ніж вони повинні, на НАТО і армію. Це дуже погано для США, ситуація зміниться», – написав президент США.

Заява Трампа з’явилася після критики з боку Німеччини по завершенні першого офіційного закордонного туру президента США, який, зокрема, відвідав саміт НАТО в Брюсселі і зустріч «Групи семи» в Італії.