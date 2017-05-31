Російський дипломат поскаржився на "загрозу витоку" у ЗМІ інформації з Білого дому

Високопоставлений російський дипломат поскаржився на «загрозу витоку» даних з Білого дому до засобів масової інформації, заявивши, що це може ускладнити співпрацю між Росією і Сполученими Штатами.

Як повідомляє ABC News, спілкуючись із журналістом російського інформаційного агентства у вівторок, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков сказав: «Ви не знаєте, що трапиться завтра: можливо, ви побачите те, що обговорювали з вашим колегою, на сторінках Washington Post або на CNN».

Читайте такожТрамп планує зміни у Білому домі через справу про зв'язки з Росією - The Washington Post

Рябков не пояснив це твердження, але додав, що зв'язок з адміністрацією Трампа в даний час «на базовому рівні».

Російський дипломат надав цей коментар через кілька днів після того, як головний радник Білого дому Джаред Кушнер зіткнувся зі звинуваченнями у тому, що він намагався створити таємний каналу зв'язку з Росією, зазначає видання.