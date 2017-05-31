Дослідження умов роботи на фабриці Іванки Трамп завершилося пропажею активістів

Активісти, які вивчали умови праці на фабриці з виробництва взуття під брендом Іванки Трамп, зникли в Китаї, передає Новое Время з посиланням на Associated Press.

Відзначається, що зниклі активісти працювали в некомерційній організації China Labor Watch, офіс якої розташований в Нью-Йорку.

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Звіт про умови роботи на даній фабриці планували опублікувати в наступному місяці.

У своїх попередніх звітах активісти відзначали низьку зарплату і надмірне використання понаднормової праці на фабриці.

Крім того, повідомляється, що один активіст був заарештований. Йому висунули звинувачення у незаконному стеженні.

Як повідомляв УНІАН, у березні в США розгорівся скандал після того, як радниця Трампа Келліен Конвей в ефірі одного з провідних телеканалів країни закликала купувати одяг з колекцій Іванки Трамп.