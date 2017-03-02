У Білому домі не каратимуть радницю Трампа, яка закликала купувати одяг дочки президента США
09:23, 02 березня 2017Світ
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У Білому домі знайшли виправдання словам радниці Трампа.
Келліенн Конвей / REUTERS
У Білому домі вирішили відмовитись від покарання для радниці президента Дональда Трампа Келліенн Конвей, пояснивши, що вона "випадково і без корисливих мотивів" закликала купувати речі від Іванки Трамп під час телеінтерв'ю, повідомляє Російська служба BBC.
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Радник президента з питань етики Стефан Пассантіно направив в управління з урядової етики лист про те, що він зустрівся до Конвей і обговорив з нею це питання.
Нагадаємо, що Конвей 9 лютого закликала глядачів купувати товари з колекцій дочки президента Іванки Трамп в ефірі одного із провідних телеканалів країни.
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