Грузія нагородила українських дипломатів за дії під час війни
22:17, 27 лютого 2009Світ
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Міністр вручив Орден Честі
Міністр закордонних справ України Володимир Огризко та його заступник Костянтин Єлісєєв одержали вищу грузинську нагороду: «Орден Честі», повідомляє Кореспондент.net.
Як пояснив, перебуваючи в Києві, міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе, ордени вручено "за той героїзм і, скажімо так, за особисту мужність, яку вони виявили під час серпневої війни."
За словами Вашадзе, "грузинський народ ніколи не забуде, як посадовці України поводилися під час цієї війни".
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