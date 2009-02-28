Викладачка Львівського університету судиться з польськими прикордонниками

Громадянка України Ірина ФРИС подала в суд на дії працівників Лужицького відділу Польської прикордонної служби, які затримали її за нібито нелегальний в’їзд до Польщі, якою вона їхала транзитом в Україну на початку січня цього року.

Як сказано в тексті позовної заяви, якою володіє УНІАН, українка звинувачує польських прикордонників у перевищенні службових обов’язків, в тому числі тиску на неї та неввічливому поводженні.

Зокрема, згідно з заявою, польські прикордонники не надали українці на неодноразові прохання документа, на підставі якого її затримали; погрозами змушували підписати протокол затримання, в якому вона визнає свою вину у порушенні польського кордону й відмовляється від будь-яких претензій до прикордонної служби; протримали ніч під арештом й наступного дня у супроводі прикордонників повернули до Німеччини, не надавши жодних документів з реадмісії.

Крім цього, польські прикордонники надали їй неправдиву інформацію про те, що нібито їх німецькі колеги визнали, що вона дійсно не мала права з національною німецькою візою їхати транзитом до України польською територією та, що на їх кошт відправлять літаком І.ФРИС додому.

Також, як сказано в заяві, деякі з польських прикордонників допускались непристойних жартів про неї та не надали можливість скласти скаргу на їх дії безпосередньо коменданту.

І.ФРИС, яка викладає у Львівському університеті ім. Івана Франка польську філологію, перебувала у Німеччині на стипендії й поверталась 7 січня на Різдво додому.

З цією ж візою (двомісячна національна німецька мультивіза) вона проїхала транзитом Австрію та Угорщину на початку грудня минулого року до України, а наприкінці грудня повернулась назад до Німеччини через Польщу.

На жодному із пунктів пропуску на кордоні прикордонні служби не попереджали її про неможливість транзиту польською чи угорською територією з національною німецькою візою, яку мала І.ФРИС.

Скаргу українки розгляне 2 березня 2009 року районний суд у м.Згожельц.