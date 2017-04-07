"Немає у світі більше безпечних місць": очевидець розповів про теракт в Стокгольмі

У самому центрі Стокгольма вдень 7 квітня вантажівка врізалася у перехожих на пішохідній вулиці, а потім в'їхала у будівлю магазину. Як мінімум дві людини загинули, щойнайменше восьмеро поранених. Житель Стокгольма Сергій Смирнов розповів про те, що відбулося, передає Медуза.

"Я був зовсім поруч з цим місцем. Це центральна вулиця Стокгольма, майже вся пішохідна. Вантажівка, яку раніше протягом дня викрали, виїхала на цю вулицю, проїхала якусь невелику відстань та врешті в'їхала у великий супермаркет", - згадав він події.

За словами Смирнова, особливої паніки не було. Ті, хто були у самому центрі подій, звідти втекли. Хтось біг по діагоналі, хтось по прямій, але це досить коротка ділянка. Потім, зазначив він, дуже швидко з'явилася поліція. Навколо люди відреагували досить спокійно.

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"Взагалі центр міста закритий. Всі лінії метро й потяги, які проходять через місто, зупинили. Центральні станції евакуйовано. Очевидно, вирішили перестрахуватися. Вже не зима, досить тепло, народ може постояти на вулиці й почекати. Це краще, ніж їхати в метро, де може ще щось трапитися. У центрі всі місця, де багато людей, закрили", - заявид Смирнов.

Крім того, продовжив він, дехто каже, що десь стріляють, але офіційно цього не підтвердили.

"Люди кажуть, що до цього майже всі були готові. Немає у світі більше безпечних місць. Ніхто особливо сильно не дивується, після того, що відбувалося скрізь. Ну, а тепер тут сталося", - підсумував житель Стокгольма.

Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.