Наїзд фургона на пішоходів в Лондоні: 6 загиблих, 3 терористів знищено (фоторепортаж)

Керівник антитерористичного відділу британської поліції Марк Роулі заявив, що, за останніми даними, в результаті атак терористів у Лондоні загинули шість осіб.

Також він додав, що були вбиті троє нападників.

«На даному етапі ми вважаємо, що шість людей загинули, не рахуючи трьох нападників, убитих поліцією», - наводяться слова Роулі в Twitter лондонської поліції.

Озброєні поліцейські знищили 3 нападників в районі Боро-маркет протягом 9 хвилин після отримання виклику. На підозрюваних були надіті предмети, схожі на пояси смертників, але виявилося, що це муляжі.

В результаті теракту загинули 6 людей і не менше 20 отримали поранення.

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Про серію атак стало відомо в ніч на 4 червня. Спочатку повідомлялося, що мікроавтобус наїхав на людей на Лондонському мосту, пізніше надійшли повідомлення про інцидент в Borough Market поруч з місцем події.

За словами свідків, в ході нападу терористи кричали «Це за Аллаха!». На бойовиках були надіті камуфляжна екіпірування і саморобні жилети з шматків жерстяних банок.

Також повідомляється, що вибухи, які раніше були чутні в районі Лондонського мосту, були контрольованими. Тереза Мей назвала напад терактом.