Трамп має намір відвідати Лондон після теракту - ЗМІ
00:35, 05 червня 2017Світ
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Трамп має намір продемонструвати єдність із британцями в боротьбі з тероризмом.
Дональд Трамп / REUTERS
Радники президента США Дональда Трампа обговорюють можливість його візиту в Лондон після теракту, повідомляє TheIndependent.
За даними ЗМІ, Трамп має намір продемонструвати єдність з британцями в боротьбі з тероризмом.
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Раніше президент США Дональд Трамп піддав критиці мера Лондона Садіка Хана за заклик до громадян «не турбуватися» після теракту.
Прес-секретар мера відповів на твіт Трампа і заявив, що той вирвав слова мера з контексту.
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