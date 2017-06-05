Трамп має намір відвідати Лондон після теракту - ЗМІ

Радники президента США Дональда Трампа обговорюють можливість його візиту в Лондон після теракту, повідомляє TheIndependent.

За даними ЗМІ, Трамп має намір продемонструвати єдність з британцями в боротьбі з тероризмом.

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Раніше президент США Дональд Трамп піддав критиці мера Лондона Садіка Хана за заклик до громадян «не турбуватися» після теракту.

Прес-секретар мера відповів на твіт Трампа і заявив, що той вирвав слова мера з контексту.