Стрілянину в Орландо влаштував колишній військовослужбовець США

Поліція Орландо встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину в офісі. Про це повідомляється в твіттері окружного шерифа.

«Стрільцем виявився Джон Роберт Ньюман-молодший, білий чоловік, 45 років. Він жив один — ніяких рідних в окрузі. Ветеран армії, демобілізувався в 1999 році», — сказав шериф Джеррі Демінгс.

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Раніше повідомлялося, що вранці чоловік прийшов на роботу і відкрив вогонь по колишнім колегам. У числі загиблих опинилися начальник і троє інших колишніх співробітників вбивці.

Потім стрілок наклав на себе руки. Серед убитих, як уточнили в поліції, була одна жінка.