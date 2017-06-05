Стрілянину в Орландо влаштував колишній військовослужбовець США

23:47, 05 червня 2017
Світ
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Стрільцем виявився Джон Роберт Ньюман-молодший, білий чоловік, 45 років.

Стрілок наклав на себе руки / фото Twitter

Поліція Орландо встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину в офісі. Про це повідомляється в твіттері окружного шерифа.

«Стрільцем виявився Джон Роберт Ньюман-молодший, білий чоловік, 45 років. Він жив один — ніяких рідних в окрузі. Ветеран армії, демобілізувався в 1999 році», — сказав шериф Джеррі Демінгс.

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Раніше повідомлялося, що вранці чоловік прийшов на роботу і відкрив вогонь по колишнім колегам. У числі загиблих опинилися начальник і троє інших колишніх співробітників вбивці.

Потім стрілок наклав на себе руки. Серед убитих, як уточнили в поліції, була одна жінка.

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Теги: #США#стрілянина в Орландо