Серія терактів в Ірані: в мережі показали момент вибуху смертника в мавзолеї

У мережі показали момент вибуху терориста-смертника в мавзолеї Ірану.

Кадр опублікувало на своїй сторінці в Twitter іранське агентство Press TV.

Також повідомляється, що одного з бойовиків біля мавзолею встигли ліквідувати до того, як він приведе в дію вибуховий пристрій на його камізельці.

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Як повідомляв УНІАН, озброєні люди відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану і в мавзолеї аятолли Хомейні в столиці країни Тегерані.

За словами одних очевидців, парламент атакували троє - один був озброєний пістолетом, двоє з автоматами Калашникова.

Між тим один з депутатів розповів місцевим ЗМІ, що нападників було четверо. Пізніше стало відомо про арешт третьої групи бойовиків, яка готувалася до нападу.

Також повідомлялося, що в результаті атаки загинули 7 осіб, кількість постраждалих може досягати до 13 осіб, ще 4 людини взяті в заручники. Число жертв може бути значно більше. Місцеві ЗМІ повідомляють про підрив двох смертників в мавзолеї і парламенті. Відповідальність за теракти взяло на себе ІДІЛ.