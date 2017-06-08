У Британії тривають вибори до парламенту: люди приходять зі своїми улюбленцями (фоторепортаж)

У день проведення позачергових парламентських виборів британці масово приєднуються до імпровізованої акції "собаки на виборчих дільницях", публікуючи після голосування фото своїх собак у соцмережах.

Користувачі соцмереж створили спеціальний хештег #dogsatpollingstations ("собаки на виборчих дільницях").

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Власники собак діляться у соцмережах фотографіями із собаками на виборчих дільницях, демонструючи таким чином свою політичну активність.