У Британії тривають вибори до парламенту: люди приходять зі своїми улюбленцями (фоторепортаж)

12:10, 08 червня 2017
Світ
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Власники собак діляться у соцмережах фотографіями із собаками на виборчих дільницях.

У день проведення позачергових парламентських виборів британці масово приєднуються до імпровізованої акції "собаки на виборчих дільницях", публікуючи після голосування фото своїх собак у соцмережах.

Користувачі соцмереж створили спеціальний хештег #dogsatpollingstations ("собаки на виборчих дільницях").

twitter.com/Crocodile_Stu
twitter.com/xtaldave
twitter.com/Mancman10

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Власники собак діляться у соцмережах фотографіями із собаками на виборчих дільницях, демонструючи таким чином свою політичну активність.

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Новина в сюжеті: Парламентські вибори у Британії
Теги: #парламентські вибори#вибори в Британії