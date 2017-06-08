Більшість країн ЄС підтримали створення Європейської прокуратури

Двадцять держав-членів Євросоюзу підтримали створення Європейської прокуратури (EPPO). Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

"EPPO буде за певних умов мати повноваження розслідувати і переслідувати в судовому порядку за шахрайство в ЄС та інші злочини, що зачіпають фінансові інтереси союзу. Вона об'єднає зусилля європейських і національних правоохоронних органів для протидії шахрайству в ЄС", - розповіли в прес-службі Ради.

Центральний офіс EPPO буде базуватися в Люксембурзі. Єврокомісія встановить термін початку виконання EPPO слідчих і прокурорських завдань на підставі пропозиції головного прокурора Європи після створення даного органу. Ця дата, уточнюється в комюніке, буде призначено не раніше, ніж через три роки після набрання чинності погодженого регламенту.

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EPPO буде працювати як колегіальна структура з двох рівнів. Центральний рівень очолюватиме головний прокурор Європи, на якого ляже загальна відповідальність за роботу. Другий рівень складатиметься із базуються в державах-членах європейських делегованих прокурорів, які будуть відповідати за повсякденне проведення кримінальних розслідувань та судових переслідувань відповідно до законодавства ЄС та законодавством даної держави-члена ЄС.

"Центральний рівень, - пояснюється в повідомленні прес-служби Ради ЄС, - буде направляти і контролювати всі розслідування і судові переслідування, що проводяться європейськими делегованими прокурорами, забезпечуючи тим самим послідовну політику розслідування і кримінального переслідування у Європі".

Відзначається, що, хоча компетенція EPPO обмежена входять до неї державами-членами ЄС, вона буде співпрацювати з країнами союзу, що не беруть участь в цій структурі.

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