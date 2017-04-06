Україна і НАТО домовилися про спільний план реформи ДСНС

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер домовилися напрацювати спільний план реформи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що включатиме її інституційне та технічне оновлення.

Про це вони домовилися під час зустрічі в Києві, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

«Технічна модернізація ДСНС дуже важлива, українські рятувальники мають бути забезпечені усім, чим необхідно. Тому я би хотів поглибити співробітництво з НАТО саме у цій сфері», - наголосив Гройсман.

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Погоджено, що домовленості, досягнуті під час візиту прем'єр-міністра України до Брюсселя у лютому 2017 року, стосовно технічного переоснащення ДСНС України мають бути реалізовані у повній мірі. З цією метою заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань рятувальних операцій відвідає Україну у травні та проведе низку відповідних зустрічей.

«Давайте з місією, яка приїде, зробимо два компоненти: інституційний і технічний. Ми оцінимо потреби і зробимо спільний план щодо реформи ДСНС. Я готовий його затвердити Урядом», - підкреслив прем’єр-міністр України.

Геттемюллер у свою чергу, враховуючи масштабність російських провокацій в Україні, запропонувала оновити Рекомендації Групи консультативної підтримки НАТО щодо захисту критичної інфраструктури.

Глава уряду також подякував за допомогу НАТО у ресурсному забезпеченні, необхідному для врегулювання надзвичайної ситуації в Балаклії, де на території військового складу сталися вибухи боєприпасів.